Hamas liberta 3 reféns israelenses em nova etapa de cessar-fogo

Ofer Kalderon também foi sequestrado no kibutz Nir Oz junto com Erez e Sahar, seu filho e sua filha, que tinham na época 12 e 16 anos, respectivamente. Os dois adolescentes foram libertados durante o primeiro cessar-fogo, em novembro de 2023.

A família de Bibas ganhou atenção ao longo do conflito por incluir os mais jovens sequestrados pelo Hamas durante o ataque do grupo no sul de Israel: Kfir e Ariel, que tinham respectivamente oito meses e meio e quatro anos de idade no momento do atentado.

Ofer Kalderon, um cidadão franco-israelense, e Yarden Bibas, de origem argentina, foram entregues a membros da Cruz Vermelha na cidade de Khan Younis, no sul de Gaza, antes de serem transferidos para Israel. O israelense-americano Keith Siegel foi entregue separadamente no porto da cidade de Gaza.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.