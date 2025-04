Hamas diz que pode libertar todos os reféns se Israel encerrar guerra em Gaza

Um dirigente do Hamas afirmou nesta segunda-feira (14) que o grupo está disposto a libertar todos os reféns israelenses ainda mantidos na Faixa de Gaza, caso Israel aceite encerrar a guerra no território palestino. A declaração foi dada à agência AFP por Taher al-Nunu, conselheiro do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh. Segundo ele, o movimento aceitaria um acordo de troca de prisioneiros desde que incluísse garantias para o fim dos ataques, retirada das tropas israelenses e entrada de ajuda humanitária na região.

“Estamos preparados para libertar todos os reféns israelenses dentro de um acordo real de troca de prisioneiros, em troca do fim da guerra, da retirada das forças israelenses da Faixa de Gaza e da entrada de ajuda humanitária”, disse Al-Nunu.

Apesar da sinalização, o Hamas acusa Israel de dificultar as negociações para um cessar-fogo. “O problema não é o número de reféns, mas o fato de que Israel recua em seus compromissos, bloqueia a implementação do acordo e continua com a guerra”, afirmou.

Segundo o site israelense Ynet, uma nova proposta foi apresentada ao Hamas no fim de semana por mediadores do Egito, Catar e Estados Unidos. A proposta inclui a libertação de 10 reféns vivos, com garantias de que Israel avançaria para uma segunda fase do cessar-fogo.

A primeira fase da trégua, entre 19 de janeiro e 17 de março, permitiu a libertação de 33 reféns — oito deles já mortos — em troca da soltura de cerca de 1.800 prisioneiros palestinos por Israel. As conversas para estender o cessar-fogo esbarram em impasses sobre o número de reféns que o Hamas estaria disposto a libertar.

Al-Nunu também rejeitou a possibilidade de desarmamento do grupo, uma das exigências de Israel para encerrar o conflito. “As armas da resistência não estão sujeitas à negociação”, disse.