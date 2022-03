Guerra: Prédio do governo de Kharkiv é atingido por míssil russo; vídeo

O prédio do governo de Kharkiv foi atingido com um míssil durante ataque russo, na segunda maior cidade da Ucrânia, nesta terça-feira (1). Cerca de 6 pessoas ficaram feridas, entre eles uma criança.

Barbaric Russian missile strikes on the central Freedom Square and residential districts of Kharkiv. Putin is unable to break Ukraine down. He commits more war crimes out of fury, murders innocent civilians. The world can and must do more. INCREASE PRESSURE, ISOLATE RUSSIA FULLY! pic.twitter.com/tN4VHF1A9n