Guerra entre Israel e Hamas entra no segundo dia com 720 mortos

Como reação, Israel atacou a fronteira do Líbano e segue executando os inimigos na Faixa de Gaza, de onde integrantes do Hamas teriam conseguido se infiltrar em Israel antes de lançar 5 mil foguetes contra o estado.

Mas o Hamas também continuou com os ataques e ganhou o reforço do grupo Hezbollah, que atacou bases militares israelenses nas Fazendas de Shebaa, território que é reivindicado pelo Líbano há décadas.

A guerra que se estabeleceu entre o Hamas e Israel após um ataque surpresa do grupo terrorista nesse sábado (7), entrou no segundo dia e já causou a morte de 670 pessoas.

