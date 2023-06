Guarda Costeira encontra destroços na área de buscas pelo submarino Titan

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Guarda Costeira dos EUA informou nesta quinta-feira (22) ter encontrado destroços na área onde hoje se concentram os esforços de busca pelo submersível Titan, desaparecido desde o último fim de semana. Especialistas estão avaliando o material para compreender se há alguma relação com o veículo.

Em um breve tuíte, foi informado que um veículo operado remotamente (ROV, na sigla em inglês) localizou os destroços em uma região próxima aos restos do Titanic.

Espera-se que informações mais concretas sejam divulgadas às 15h do horário local (16h em Brasília), quando uma entrevista coletiva da Guarda Costeira deve detalhar as atualizações.

As reservas de oxigênio do veículo, que desapareceu em uma excursão no oceano Atlântico, acabaram na manhã desta quinta-feira, segundo estimativas, o que escalou a preocupação com o caso.

O mergulho na costa do Canadá com cinco pessoas a bordo começou às 8 horas no horário local (9h em Brasília) do último domingo (18), de acordo com a agência Reuters. A empresa OceanGate, que opera o submersível, diz que o Titan tem reserva de oxigênio para até 96 horas —quatro dias.