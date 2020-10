Grécia anuncia confinamento parcial para conter coronavírus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Grécia adotará restrições em deslocamentos noturnos a partir da próxima terça-feira (3) para tentar conter o avanço do novo coronavírus no país, segundo anunciou o premiê grego, Kyriakos Mitsotakis, neste sábado (31).

O confinamento será mais brando, no entanto, do que o que havia sido adotado em um primeiro momento da pandemia, segundo disse o primeiro-ministro. Entre as medidas, está previsto o fechamento de restaurantes, bares e áreas de lazer em Atenas e em outras grandes cidades do país.

De acordo com a universidade estadunidense John Hopkins, a Grécia registrou cerca de 37 mil casos de Covid-19 e 620 mortes causadas pela doença associada ao novo coronavírus desde fevereiro.