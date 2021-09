Governos precisam elevar proteção a jornalistas, diz União Europeia

Funcionários públicos, parlamentares, membros do governo ou do Judiciário foram autores de 23,8% das agressões registradas no ano passado pela instituição.

BRUXELAS, BÉLGICA (FOLHAPRESS) - A Comissão Europeia quer que membros do bloco aumentem a proteção a jornalistas ameaçados, um número que chegou a 900 no ano passado, segundo a comissária responsável por Estado de Direito, Vera Jourová.

