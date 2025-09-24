   Compartilhe este texto

Governo Trump troca foto de Biden por caneta automática na Casa Branca

Por Folha de São Paulo

24/09/2025 23h30 — em
Mundo



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo de Donald Trump ironizou o antecessor do republicano na Presidência, Joe Biden, ao pendurar na nova galeria de retratos presidenciais da Casa Branca uma foto de uma caneta automática, um aparelho usado para reproduzir assinaturas, em vez da imagem do democrata.

A provocação remete a uma crítica recorrente de Trump e de seus aliados republicanos: a de que Biden teria utilizado de forma excessiva o dispositivo para validar decisões durante sua gestão. Segundo eles, o recurso faria parte de uma estratégia para esconder a suposta deterioração cognitiva do então presidente, que atualmente tem 82 anos.

Um vídeo publicado na plataforma X por Margo Martin, assessora de comunicações de Trump, mostra a nova galeria. A câmera percorre uma sequência de retratos em preto e branco até chegar à imagem da caneta automática, que representa a gestão Biden. Do lado direito e esquerdo estão as fotografias de Trump em seu primeiro e segundo mandato, respectivamente.

Aos 79 anos, o republicano faz críticas recorrentes a Biden, atribuindo a ele responsabilidades por problemas econômicos, incluindo a inflação, e também por crises internacionais, caso das guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza.

Biden, que derrotou Trump nas eleições de 2020, foi forçado por membros de seu partido a abandonar a corrida eleitoral de 2024 depois de um debate desastroso contra o republicano revelar as dificuldades que o então presidente tinha ao articular frases e formar raciocínios.

Em entrevista publicada em julho pelo jornal The New York Times, Biden disse ter usado a caneta automática em documentos relacionados a perdões e indultos concedidos no fim de seu mandato.

Pouco antes de deixar o poder, Biden emitiu milhares de perdões ou indultos. As ações se dividiram em três categorias amplas: o então presidente diminuiu as penas de pessoas condenadas por crimes não-violentos relacionados a drogas, perdoou pessoas que estavam em prisão domiciliar por causa da pandemia e que teriam de voltar ao regime fechado, e transformou a pena de morte de 37 das 40 pessoas que aguardavam execução em prisões federais em pena de prisão perpétua.

Além disso, Biden perdoou de maneira preventiva pessoas que poderiam sofrer perseguição judicial do governo Trump, como o general aposentado Mark Milley e o médico que liderou os esforços do governo contra a pandemia, Anthony Fauci. O democrata emitiu também perdões para membros da sua família, incluindo seu filho, Hunter Biden, condenado por fraude fiscal e posse ilegal de arma.

Sem apresentar provas, Trump afirma que esses perdões são ilegais, pois teriam sido assinados com a caneta automática sem conhecimento do ex-presidente.

Bastidores da Política - Pombas na mira. O assédio como arma de poder Bastidores da Política
Pombas na mira. O assédio como arma de poder

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Mundo

+ Mundo


24/09/2025

Vivemos numa era de perigos e há risco de 3ª Guerra Mundial, diz ministro húngaro

24/09/2025

Premiê da Austrália defende luta contra escalada de violência global e reafirma apoio à Ucrânia e Palestina

24/09/2025

Meloni fala em 'extremismo ambiental' e pede novas regras de imigração na ONU

24/09/2025

Milei rasga elogios a Trump na ONU e culpa esquerda por violência política

24/09/2025

Lula diz que Trump foi mal informado sobre Brasil, mas que a química entre eles foi uma surpresa boa

24/09/2025

Atirador ataca agência do serviço de imigração dos EUA no Texas e mata 1

24/09/2025

Precisamos de força e armas, só direito internacional não basta, diz Zelenski na ONU

24/09/2025

Sem menção a Trump, Lula diz que democracia é o que está em jogo para a humanidade

24/09/2025

Trump volta a falar em sabotagem na ONU e aciona Serviço Secreto para investigar

24/09/2025

Em ato de unificação nacional, Xi se torna primeiro líder da China a visitar região autônoma

Foto: Reprodução/USGS

24/09/2025

Terremoto de magnitude 6,2 atinge Venezuela

24/09/2025

Lula diz que vai falar sobre Guerra da Ucrânia com Trump e tentar 'levar química' a Putin e Zelenski

24/09/2025

Lula diz que Trump foi mal informado sobre Brasil, mas química foi uma surpresa boa

Foto: Ricardo Stuckert / PR

24/09/2025

Em discurso na ONU, Lula sinaliza acordo com Trump para encerrar tensões

24/09/2025

Atirador ataca agência do serviço de imigração dos EUA no Texas e mata 1

24/09/2025

Supertufão atinge Ásia e mata ao menos 21 em Taiwan e Filipinas

24/09/2025

Principal revista da Alemanha cria posto de ombudsman

Foto: Reprodução/ONU

24/09/2025

Acho que Trump está mal informado, e quero explicar o que ocorre no Brasil, diz Lula sobre reunião

24/09/2025

Primeiro sírio a discursar na ONU em 58 anos, Ahmed al-Sharaa fala em futuro próspero para região

24/09/2025

Após ataques de drones, Itália propõe que flotilha entregue ajuda sem ir a Gaza

24/09/2025

Rei mais rico do mundo? Este monarca tem 17 mil casas, 52 barcos e 38 jatos

Lula se reuniu com Zelensky em Nova York — Foto: Roberto Stuckert/ PR

24/09/2025

Em encontro com Zelensky, Lula volta a defender criação do "Clube da Paz"

24/09/2025

Supertufão atinge Ásia e deixa ao menos 20 mortos em Taiwan e Filipinas

24/09/2025

Planeta já tem 7 de 9 limites de manutenção da vida superados pelo aquecimento global

24/09/2025

Precisamos de força e armas, só direito internacional não basta, diz Zelenski na ONU

24/09/2025

Sem menção a Trump, Lula diz que democracia é o que está em jogo para a humanidade

24/09/2025

Na ONU, Milei elogia Trump e diz que violência política da esquerda também ocorre na Argentina

24/09/2025

Atirador ataca agência do serviço de imigração dos EUA no Texas e mata 2


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!