Governo russo se manifesta após boatos de Putin ter sumido em avião em meio a rebelião

Prigozhin também afirmou que teria derrubado um helicóptero do exército russo. De acordo com a Reuters, os mercenários teriam tomado o controle de prédios militares na cidade de Voronezh, a 500 km de Moscou.

"O presidente se encontra no Kremlin trabalhando normalmente", disse o porta-voz do governo, Dmitri Peskov, em entrevista à agência de notícias estatal Ria Novosti.

