Governo Bolsonaro concede visto humanitário a ucranianos

Apesar desse gesto de acolhimento dos ucranianos, o presidente tem defendido uma posição de neutralidade do Brasil no conflito entre Rússia e Ucrânia, alegando, de maneira geral, questões econômicas como a dependência do país em relação a fertilizantes de origem russa.

"Conversei agora com o Carlos França? Nós vamos abrir a possibilidade de ucranianos virem ao Brasil através de visto humanitário, que é mais fácil de vir pra cá", disse ele, durante entrevista ao programa "Pingos nos Is", da Jovem Pan News.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O governo de Jair Bolsonaro (PL) concedeu nesta quinta-feira (3) visto humanitário a ucranianos, afetados pelo conflito armado com a Rússia, até o dia 31 de agosto de 2022. A portaria, assinada pelos ministros das Relações Exteriores, Carlos França, e da Justiça, Anderson Torres, foi publicada em edição extra do DOU (Diário Oficial da União).

