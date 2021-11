Governo australiano lança campanha em incentivo à masturbação

O comunicado também destaca a importância do consentimento, quando houver uma segunda pessoa e sobre os pais apresentarem o assunto aos seus filhos de forma saudável, à idade que considerarem apropriada. Além disso, o governo reforça que em casos de dúvidas, o melhor é que as pessoas procurem seus médicos.

A campanha é liderada pela médica Jeannette Young, que está encarregada do portal do estado desde o dia 1º de novembro. A médica listou vários benefícios que a masturbação pode trazer à saúde das pessoas que a praticam regularmente, como o crescimento dos níveis de endorfina, diminuição de cólicas e partos mais fáceis.

O governo do estado Queensland, na Austrália, deu início à uma campanha de incentivo a masturbação. O nome da campanha é ‘Se dê uma mão’, e foi publicada no site oficial das autoridades, destacando que estimular os órgãos genitais é algo totalmente normal e saudável e que serve também para descoberta do que pode te deixar confortável.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.