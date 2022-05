Governistas na Austrália devem perder maioria no Parlamento, indicam projeções

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a divulgação dos primeiros resultados das eleições na Austrália, projeções da mídia local indicam que o partido do primeiro-ministro Scott Morrison deverá perder a maioria no Parlamento, pondo em xeque a continuidade do seu governo.

Resultados iniciais apontam que tanto a governista Coalizão Liberal, de centro-direita, quanto o opositor Partido Trabalhista, de centro-esquerda, deverão perder assentos para partidos independentes e ambientalistas. Existe a possibilidade de que nenhuma legenda obtenha maioria, tornando incerto quem será o o próximo premiê

"No momento, eu não consigo enxergar a coalizão alcançando a maioria com esses números", disse o analista da emissora ABC Antony Green. "No momento, a coalizão não tem como conseguir os 76 [assentos]", acrescentou, mencionando o número necessário para ganhar a maioria no Parlamento, que tem 151 cadeiras.

Morrison, 54, está no poder desde 2018, e busca levar a Coalizão Liberal a um quarto mandato consecutivo à frente do governo. Ele tem como principal adversário o líder da oposição e um dos políticos mais experientes da Austrália, Anthony Albanese, 59, do Partido Trabalhista. As últimas pesquisas disponíveis antes da eleição indicavam uma disputa apertada.