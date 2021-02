Governador de Nova York Andrew Cuomo é acusado de abuso sexual por ex-assessora

O governador vem sendo criticado pelo legislativo local, com o Partido Republicano pedindo seu impeachment por conta das políticas contra a pandemia do novo coronavírus. Os dois partidos emitiram declarações pedindo uma "investigação realmente independente".

Bennett é a segunda ex-assessora do governador de Nova York a denunciar conduta imprópria. Em post na rede social Medium na última quarta-feira, Lindsey Boylan, que trabalhou no gabinete de Cuomo entre 2015 e 2018, falou que o governador a abusou em 2017.

Cuomo negou as acusações e disse que nunca agiu de maneira imprópria com Bennett ao anunciar Barbara Jones, ex-juíza federal dos Estados Unidos, para conduzir a apuração dos fatos relatados. "Peço a todos os nova-iorquinos que esperem o resultado da investigação antes de fazer qualquer julgamento."

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.