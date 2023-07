Gorila que todos pensavam ser macho dá à luz filhote em zoológico nos EUA

Técnicos do zoológico explicaram, em um comunicado à imprensa, que os gorilas "não têm órgãos sexuais proeminentes" e os machos e as fêmeas se parecem muito até os 8 anos.

Sully vive com sua mãe no zoológico desde 2019, quando ainda tinha quatro anos, e todos pensavam que se tratava de um gorila macho.

