Google Maps oferece rotas para economizar combustível nos EUA

A empresa também anunciou que expandiu dados sobre aluguel de bicicletas para mais de 300 cidades pelo mundo, incluindo São Paulo. Assim, é possível ver se há bicicletas disponíveis em estações de empréstimo perto do ponto de partida, e se há espaço para devolvê-la perto do destino, o que facilita muito o planejamento da viagem.

As rotas mais econômicas foram criadas a partir de dados do Departamento de Energia dos Estados Unidos e com o uso de inteligência artificial. A tecnologia por enquanto só está disponível em algumas cidades dos EUA e deve ser levada para a Europa e outros locais a partir de 2022.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.