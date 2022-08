Google fica fora do ar nesta segunda

O Google esteve fora do ar para alguns usuários de todo o mundo na noite desta segunda-feira (8). Por conta disso, não foi possível fazer pesquisas em "google.com" e no navegador Chrome. O problema começou por volta das 22h (horário de Brasília) afetou as pesquisas feitas em diversos países, de acordo com relatos nas redes sociais.

