Glenn Greenwald pede demissão do The Intercept e alega censura

O co-fundador do The Intercept, Glenn Greenwald, pediu demissão do site nesta quinta-feira (29).

De acordo com o Uol, Glenn alega ter sido censurado por conta de um artigo que escreveu sobre Joe Biden, candidato a presidente dos Estados Unidos. Segundo ele, os editores do The Intercept estão apoiando Biden com veemência e por isso, barraram a publicação do artigo.

O jornalista escreveu um texto sobre o pedido de demissão no site Substack e prometeu que o artigo sobre Biden, que contém "sessões críticas" sobre ele e o filho, Hunter Biden, também será publicado no mesmo site.