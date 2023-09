General assume Gabão após golpe e fala em 'eleições livres' sem fixar data

Críticos dos militar, porém, manifestam ceticismo. O golpe no Gabão foi o oitavo na África Ocidental e na Central em apenas três anos, em ações que evidenciam a derrocada democrática na região. Em represália, a União Africana suspendeu na semana passada o país africano, cortando-o das atividades e instituições do bloco até que a ordem constitucional seja restabelecida. Líderes da Comunidade Econômica dos Estados da África Central (CEEAC) também devem ser reunir nesta segunda para articular uma resposta.

Apesar do discurso em tom conciliatório, o líder destituído Ali Bongo continua em prisão domiciliar. Ele foi eleito pela primeira vez em 2009 e deu continuidade à administração de seu pai, que se manteve no poder por 42 anos, até sua morte. Após o golpe, o ex-líder rejeitou as acusações de irregularidades na eleição.

Nguema esteve à frente do movimento que derrubou na semana passada Ali Bongo, então líder do Gabão. O golpe aconteceu horas após a divulgação dos resultados das eleições gerais que declaravam Bongo vencedor --ele deveria assumir um terceiro mandato, mas foi destituído e colocado em prisão domiciliar.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um general que comandou o golpe de Estado no Gabão tomou posse nesta segunda-feira (4) como líder do país. Em aparente recado à comunidade internacional, o novo dirigente, Brice Oligui Nguema, prometeu devolver o poder aos civis em "eleições livres e transparentes", mas sem estabelecer uma data.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.