Gêmeos de panda-gigante nascem em zoológico da Coreia do Sul

Os pais dos gêmeos, Ai Bao e Le Bao, foram emprestados à Coreia do Sul em 2016. Eles já são pais de Fu Bao, o primeiro panda nascido na Coreia do Sul, em 2020.

As duas fêmeas nasceram com 1 hora de diferença e seus nomes ainda não foram escolhidos. A mãe Ai Bao e seus filhotes estão bem de saúde.

Os bebês nasceram no parque temático Everland Resort na última sexta (7), informou o zoológico em comunicado. É a primeira vez que gêmeos de panda nascem no país.

