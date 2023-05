Garoto morre ao ingerir 14 comprimidos de antialérgico em desafio do Tiktoker

Jacob Stevens, de 13 anos, morreu ao fazer um desafio do TikToker, ao ingerir 14 comprimidos de antialérgico. A dinâmica consiste em tomar uma grande quantidade de remédio e filmar a reação que o corpo vai ter.

No momento da desafio, os amigos do garoto gravaram quando ele tomou o Denadryl, antialérgico para induzir alucinações, e logo viram o corpo dele se contrair. O grupo avisou aos responsáveis do adolescente, que o levaram às pressas para uma unidade de saúde, no entanto, foi declarada a morte cerebral do paciente seis dias depois.

A família optou por desligar logo os aparelhos que o faziam continuar respirando.

O pai do garoto disse que os médicos explicaram que ele poderia mantê-lo na ventilação, e que ele poderia ficar no hospital, no entanto, ele jamais abriria os olhos e nem respiraria. A família então optou por desligar os aparelhos.

Esse desafio já foi o motivo da morte de uma adolescente de 15 anos, em 2020.

“Tomar doses mais altas do que as recomendadas do medicamento comum para alergia sem receita (OTC) difenidramina (Benadryl) pode levar a sérios problemas cardíacos, convulsões, coma ou até morte. Estamos cientes de notícias de adolescentes que acabaram em salas de emergência ou morreram após participar do 'Desafio Benadryl' incentivado em vídeos postados no aplicativo de mídia social TikTok”, disse a agência reguladora americana, FDA (Food and Drug Administration).