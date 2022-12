Futuro chanceler anuncia viagem de Lula à China e restauração de laços com Venezuela

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O embaixador Mauro Vieira, futuro ministro das Relações Exteriores, anunciou nesta quarta-feira (14) que as primeiras viagens internacionais de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) depois de assumir a Presidência serão para China, Argentina e Estados Unidos.

Vieira também informou que as relações com a Venezuela comandada pelo ditador Nicolás Maduro serão restabelecidas no primeiro dia do governo Lula.

Vieira concedeu entrevista a jornalistas no Centro Cultural Banco do Brasil, sede do gabinete de transição. O futuro chanceler anunciou que já recebeu de Lula algumas diretrizes para os primeiros dias de governo, em particular a "reconstrução de pontes" com os países da América do Sul.

Na sequência, ao ser questionado, disse que o restabelecimento de relações com o regime de Maduro vai acontecer logo no início do governo.

"Com relação à Venezuela, o presidente [Lula] também me instruiu que restabelecêssemos as relações com a Venezuela, o que faremos a partir do dia 1º, enviando em um primeiro momento um encarregado de negócios para ocuparmos os prédios que temos lá, residência, chancelaria e reabrir a embaixada e, posteriormente, vamos indicar um embaixador junto ao governo venezuelano", afirmou Vieira, que na sequência deixou claro que se referia ao regime de Maduro e não do opositor Juan Guaidó.

"[Abriremos] embaixada junto ao governo que está, o governo que foi eleito, que está lá, é o governo do presidente Maduro", completou.