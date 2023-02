Funeral de Tyre Nichols ocorre nesta quarta; veja perguntas e respostas sobre o caso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O funeral de Tyre Nichols, homem negro de 29 anos que morreu após ser espancado por policiais em Memphis, nos EUA, ocorre nesta quarta-feira (1º) e deve contar com a presença da vice-presidente americana, Kamala Harris. A cerimônia, no entanto, joga luz sobre as várias perguntas sem respostas que ainda envolvem a morte violenta, gatilho para novos protestos contra o racismo e a violência policial.

Manifestantes e ativistas cobram punição aos agressores e políticas públicas que ajudem a corrigir desigualdades históricas que resultam em violência desproporcional contra negros e hispânicos no país de maioria branca.

Três semanas após a morte de Nichols, veja a seguir o que se sabe sobre o caso até agora.

*

Por que Nichols foi parado pela polícia?

Vídeos com mais de uma hora de duração foram divulgados, mas os motivos da abordagem do homem negro de 29 anos ainda não foram esclarecidos.

As filmagens começam quando a polícia para Nichols em um cruzamento de Memphis por volta das 20h30 no horário local. Os policiais envolvidos disseram que ele estava dirigindo com imprudência. Mas a justificativa é questionada por autoridades que apontam inexistência de provas —a família de Nichols alega que ele estava matriculado em um curso de fotografia e havia saído para registrar o pôr do sol.

Em um primeiro momento, os policiais relataram que houve confronto, o que também não foi comprovado. Ao ser abordado, Nichols foi arrastado para fora do carro e jogado no chão por policiais com armas em punho. "Eu não fiz nada!", gritou o homem, de acordo com as imagens gravadas por câmeras acopladas às fardas dos agentes.

Depois é possível ouvir um agente acusar Nichols de que ele teria quase batido com seu carro em uma viatura policial. Nenhum elemento comprova essa versão.

Por que as gravações só foram divulgadas quase três semanas depois da abordagem?

As imagens foram liberadas na última sexta-feira (27). Especialistas em relações públicas afirmam que, provavelmente, foram feitas reuniões para definir como e quando as gravações seriam divulgadas.

O prefeito de Memphis, Jim Strickland, alegou que o vídeo foi divulgado depois da hora do rush para diminuir a possibilidade de manifestações públicas nas ruas da cidade. "Recebemos ligações de líderes de escolas e empresas dizendo: 'Quando você liberar [as imagens]... estamos preocupados com nossos alunos e funcionários'", disse Strickland ao jornal The Commercial Appeal, do Tennessee.

O caso alimentou protestos contra o racismo e a violência policial e foi comparado ao assassinato de George Floyd, em 2020, que também era um homem negro. Ele morreu em Minneapolis depois de um policial sufocá-lo pressionando os joelhos contra em seu pescoço por mais de nove minutos. Suas últimas palavras —"eu não consigo respirar"— se tornaram um dos lemas do movimento.

Nichols chegou a ser socorrido?

Sim, mas as investigações apontam que os socorristas poderiam ter feito mais. As gravações mostram que a ambulância chegou ao local 22 minutos após o espancamento de Nichols, e ainda não se sabe quanto tempo depois ele chegou ao hospital.

As imagens indicam ainda que os socorristas foram lentos e, aparentemente, não consideraram o estado de saúde de Nichols uma emergência. Os socorristas Robert Long e JaMichael Sandridge foram demitidos da equipe de bombeiros de Memphis. Segundo a chefe da corporação, Gina Sweat, eles "falharam ao conduzir a avaliação adequada do paciente".

Michelle Whitaker, tenente do departamento, também foi desligada. Ela dirigia a ambulância deslocada ao local das agressões, e nem sequer saiu do veículo para ajudar no atendimento. O padrasto de Nichols, Rodney Wells, disse que os socorristas são igualmente culpados pela morte do enteado.

O que causou a morte de Nichols? Uma autópsia independente contratada pelos familiares apontou que ele teve hemorragia severa devido às contusões. O relatório completo, porém, ainda não foi apresentado.

Uma fotografia mostra o homem deitado em uma cama de hospital com os olhos bastante inchados. Segundo a família, Nichols teve o pescoço quebrado. Ele teria sofrido insuficiência renal e parada cardíaca devido às agressões.

No vídeo, é possível ver que um agente dá ao menos cinco socos no rosto de Nichols. Em outro momento, ele é atingido por dois chutes na cabeça. Os agentes também usaram spray de pimenta e deram pancadas com cassetetes.

Memphis é uma cidade violenta?

Para os padrões americanos, sim. O Tennessee, onde está localizada a cidade, foi o quarto estado que mais registrou crimes violentos em 2021, segundo dados do FBI, a polícia federal americana.

Em Memphis, abordagens policiais são três vezes mais frequentes a pessoas negras em comparação com as brancas, segundo levantamento do jornal The New York Times. Quase dois terços (64,6%) da população na cidade se declara negra, segundo o último censo dos EUA.

Os policiais que mataram Nichols foram punidos?

Os cinco policiais que participaram das agressões foram demitidos. Todos vão enfrentar denúncias de assassinato, agressão agravada, sequestro, má conduta e opressão oficial. Todos pagaram fiança e responderão aos processos em liberdade.

O promotor distrital responsável pelo caso afirmou nesta terça-feira (31) que outras acusações podem ser apresentadas contra os cinco policiais e demais agentes envolvidos. Dois membros da corporação foram suspensos do departamento local, embora seus envolvimentos na abordagem desastrosa não tenham sido esclarecidos. Eles não respondem, por enquanto, por nenhum crime.

No sábado (29), o departamento de polícia de Memphis encerrou as atividades da unidade responsável pela morte de Nichols.

Qual foi a reação dos políticos americanos?

O Congressional Black Caucus, bancada de parlamentares negros no Congresso dos EUA, informou que negocia com a Casa Branca a realização de uma reunião para discutir uma reforma policial no país.

O presidente Joe Biden cobrou dos congressistas a aprovação da lei nomeada em homenagem a George Floyd, que prevê uma série de reformas policiais e ficou travada no Senado. Não há, por ora, previsão para que as discussões sejam retomadas.

Quem era Tyre Nichols?

Ele nasceu na cidade de Sacramento, no estado da Califórnia, e se mudou para Memphis antes de a pandemia começar. Pai de uma criança de quatro anos, trabalhava na empresa de serviço postal FedEx e estava matriculado em um curso de fotografia. Não há informações de que ele tenha tido problemas anteriores com a polícia.

Amigos e familiares afirmam que Nichols era um skatista talentoso. Ele tinha três irmãos mais velhos. Um deles, Jamal Dupree, o descreveu como extrovertido, engraçado e cheio de energia.

A mãe de Nichols, RowVaughn Wells, disse que o filho era carinhoso e contou que ele tinha o nome dela tatuado no braço. Ela disse também que ele tinha a Doença de Crohn, uma síndrome inflamatória do sistema digestivo. Nichols tinha cerca de 65 kg, e todos os policiais que o agrediram tinham mais de 90 kg —alguns chegaram a ser jogadores de futebol americano na faculdade.