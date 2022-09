Funeral da rainha Elizabeth entra no último dia com reunião de líderes mundiais

Nesta manhã, líderes de vários países, incluindo o Brasil, estão reunidos no Funeral de Estado, na Abadia de Westminster. A cerimônia deve durar cerca de 12 horas e até o cortejo final antes do caixão chegar finalmente à capela.

O funeral da rainha Elizabeth II chega ao fim nesta segunda-feira (19). O corpo da monarca mais longeva do Reino Unido deve ser sepultado nesta noite em uma cerimônia fechada para os membros da família real no Castelo de Windsor.

