Funcionários de residência de Charles recebem aviso prévio durante vigília da rainha, diz jornal

Até então, os funcionários acreditavam que seriam encaminhados para a nova residência do agora rei. Mas, fato é que até agora não foi divulgado onde Charles e sua esposa, a rainha consorte Camilla, morarão. Atualmente, apenas partes do Palácio de Buckingham são habitáveis, já que outras estão em reforma.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Até cem funcionários da Clarence House -atual casa do rei Charles 3º- podem ser demitidos nos próximos dias. Segundo o jornal britânico The Guardian, a lista inclui secretários particulares, além de empregados domésticos e trabalhadores dos escritórios de finanças e de comunicação.

