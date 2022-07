Funcionário recebe quase R$ 1 milhão de salário por engano e foge com o dinheiro

Nos três dias seguintes, a empresa tentou entrar em contato com o homem, mas sem sucesso. Depois, um suposto advogado do funcionário informou que ele havia pedido demissão.

Segundo o Extra, assim que soube do ocorrido, o funcionário, que não teve o nome revelado, chegou a comunicar o erro ao seu gerente, que levou o caso ao RH. Ele concordou em devolver o dinheiro e disse que iria ao banco no dia seguinte. Porém, ao invés de devolver, o homem sacou todo o dinheiro e fugiu.

Um funcionário do Consórcio Industrial de Alimentos no Chile (Cial) recebeu por engano 300 salários de uma só vez, no pagamento de maio, que equivale a cerca de R$ 965 mil.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.