Fumio Kishida vence disputa por liderança do partido que controla parlamento do Japão

O primeiro-ministro vê a energia nuclear no Japão como uma opção importante para garantir um fornecimento estável e acessível, enquanto o país se esforça para alcançar o objetivo de neutralizar as emissões de carbono até 2050.

Regionalmente, considera uma opção viável a aquisição capacidade bélica para atacar bases inimigas, uma vez que a Coreia do Norte vem aumentando a pressão com seu programa nuclear. Também apoia uma resolução parlamentar para condenar os abusos cometidos pela China contra a minoria uigur em Xinjiang -o que Pequim nega- e pede que um assessor seja nomeado para monitorar a situação na região.

As ex-ministras de Assuntos Internos Sanae Takaichi e Seiko Noda, que também participaram da disputa, foram eliminadas no primeiro turno.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-chanceler japonês Fumio Kishida venceu o segundo turno das eleições para a liderança de seu partido, que controla o parlamento do país, e que define o cargo de primeiro-ministro do Japão. Kishida obteve 257 votos, enquanto seu rival, Taro Kono, conseguiu apenas 170.

