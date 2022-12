Frio provoca mais de 30 mortes nos Estados Unidos

Buffalo, cidade situada à beira do Lago Erie, perto da fronteira com o Canadá, foi um dos lugares mais atingidos. A nevasca que atingiu a região é considerada a pior dos últimos 45 anos.

Com a nevasca, a temperatura chegou a -56ºC e a neve chegou a 1,5m de altura. Mais de 2 mil voos nos Estados Unidos foram cancelados por conta da neve e do frio só no sábado (24).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.