França: Macron toma posse para segundo mandato como presidente

Macron disse ainda que pretende "agir incansavelmente com um objetivo, que é ser uma nação independente, viver melhor e construir nossa própria resposta francesa e europeia aos desafios do século". Também prometeu encontrar um "método justo" para governar o país e reduzir tensões sociais, fazendo com que o governo e o parlamento trabalhem em conjunto com sindicatos, associações e outros membros do mundo político, econômico, social e cultural.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.