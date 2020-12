França confirma 1º caso de variante do coronavírus

Após a variante do coronavírus ser registrada no Reino Unido, a França confirmou o primeiro caso do vírus em uma pessoa que voltou de Londres no último sábado (19), conforme informações do Ministério da Saúde nesta sexta-feira (25).

De acordo com o R7, o caso foi diagnosticado na cidade de Tours, no centro da França e o paciente está assintomático. Ele passou por exames e testou positivo para a nova cepa do coronavírus. As autoridades estão acompanhando o caso.

Na França, cerca de 20.262 novos casos de Covid-19 foram registrados nas últimas 24 horas, sendo que 159 pessoas morreram com a doença.