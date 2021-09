França começa a suspender enfermeiro que não se vacina contra Covid

Há hoje na França cerca de 10.800 pacientes hospitalizados com Covid, pouco mais de um terço dos 30.800 registrados no pico de abril deste ano, mas mais que o dobro dos 4.500 de agosto do ano passado.

A vacinação compusória para profissionais de saúde foi uma das medidas do pacote do governo francês para conter o avanço da variante delta.

