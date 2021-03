Fragmento de cometa pode ter sido responsável pela extinção de dinossauros

Acredita-se que o meteorito de extinção em massa seja um tipo de condrito de carbono, trocando em miúdos, um objeto que preserva as propriedades minerais que possui desde então no Sistema Solar, e será rico em compostos de carbono, o material volátil e água.

A formação da cratera Chicxulub, com diâmetro de 150 quilômetros e profundidade de 20 quilômetros, está relacionada à mais recente grande extinção da história da Terra, e uma das mais graves, estima-se que 3/4 espécies de animais e vegetais no planeta não existem mais.

Outro estudo sobre o assunto publicado na Scientific Reports, feito por Amir Siraj e Abraham Loeb, essa suposição é a mais rica em detalhes relacionados ao impacto. Se esse objeto for o real responsável por essa extinção em massa, irá explicar mais detalhes do tamanho da cratera ou a época em que caiu.

Segundo cientistas da Universidade Harvard nos Estados Unidos, o responsável pelo fim dos dinossauros que caiu no golfo do México há 65 milhões de anos, foi um provável fragmento de cometa a caminho da Terra, enviado por Júpiter e pelo Sol.

