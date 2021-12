Fóssil de centopeia do tamanho de um carro é descoberto

Um fóssil de uma centopéia do tamanho de um carro que viveu há cerca de 326 milhões de anos foi descoberto em uma praia no norte da Inglaterra. Segundo os pesquisadores, essa enorme criatura tinhq 2,7 metros de comprimento e pesava cerca de 50 quilos. Pertence ao gênero Artrópodes e é o maior invertebrado encontrado até agora. A pesquisa sobre a descoberta do animal foi publicada no periódico Journal of the Geological Society. O espécime foi encontrado em uma praia da região de Northumberland e consiste em várias peças de exoesqueleto articulado, em forma de centopéias modernas. De acordo com os cientistas, este é apenas o terceiro fóssil descoberto até agora. Animais do gênero Artrópodes caminharam sobre a Terra por aproximadamente 45 milhões de anos e foram extintos no Permiano. A razão de sua extinção é incerta, mas suspeita-se que o aquecimento global tenha tornado o clima muito seco para a sobrevivência. Outra hipótese envolve um aumento no número de répteis, que competem com eles por alimento e logo dominam o mesmo habitat.

