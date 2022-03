Forte terremoto atinge área de Fukushima e gera alerta de tsunami no Japão

Funcionários do prédio administrativo da prefeitura de Miyagi detalharam que estantes colapsaram e computadores foram totalmente destruídos pela movimentação brusca. Já em outras regiões em que o abalo foi sentido, como na cidade de Tome, apesar do susto os objetos e móveis permaneceram intactos.

A Companhia de Energia Elétrica de Tóquio (9501.T) disse que cerca de 2 milhões de pessoas estão sem luz no país em decorrência do tremor, 700 mil delas apenas na capital, Tóquio, também de acordo com a NHK.

Hirokazu Matsuno, secretário-geral do governo do Japão, convocou uma coletiva de imprensa extraordinária por volta de 00h30 para comentar a situação, detalhando que equipes de socorro receberam entre "110 e 119 chamadas" principalmente em Miyagi e Fukushima, onde o tremor foi mais sentido.

Cidades como Higashimatsushima, a 186 km de Fukushima, onde o tremor foi sentido em intensidade 6, orientaram os moradores das áreas costeiras a deixarem suas casas e ir para abrigos organizados pelas autoridades, já que há o risco de ondas gigantes atingirem o país, detalhou a mídia japonesa, no que já é o início da madrugada de quinta (17) no horário local.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.