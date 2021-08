Forte chuva mata 21 pessoas na China; veja vídeo

De acordo com o G1, imagens de um vídeo que circula nas redes sociais mostra as ruas submersas, correntezas e casas inundadas. As chuvas intensas, as piores em seis décadas, atingiram o centro da China no dia 20 de julho, submergindo parte da metrópole de Zhengzhou. Em três dias, caiu o equivalente a um ano de chuva. Pelo menos 300 pessoas morreram.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.