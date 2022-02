Focados nas eleições, partidos brasileiros ignoram crise na Ucrânia

"Se a visita estiver focada na busca de alianças para favorecer acordos comerciais mais formais e sólidos, torço pelo êxito. Se não for pedir muito, espero que o presidente aproveite a oportunidade para levar uma mensagem de paz", diz Kátia Abreu (PP-TO), presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado.

"O MDB vê o episódio com preocupação, e entende que a diplomacia brasileira sempre defendeu a independência e a paz entre os povos. É o que se deve buscar no caso", diz Baleia Rossi, presidente da legenda.

