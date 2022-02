Finlândia, Dinamarca, Bélgica e Itália fecharão espaço aéreo para aviões russos

Com as restrições, forma-se uma zona ampla de veto ao tráfego aéreo russo na Europa, o que implica em enormes desvios de rota para os aviões. Na prática, rotas saindo de Moscou podem levar mais tempo para chegarem aos destinos, pois precisam contornar os países onde o banimento está ativo.

