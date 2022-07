Finlândia aprova lei para fortalecer segurança na fronteira com a Rússia

A alteração tem como objetivo "melhorar a capacidade operacional da guarda de fronteira para responder às ameaças híbridas", disse Anne Ihanus, conselheira do ministério do Interior, à agência de notícias AFP. Ela acrescentou, no entanto, que "a Guerra da Ucrânia provocou a urgência do tema".

Em meio ao temor de que Moscou possa utilizar imigrantes para pressionar o país, a emenda à legislação permite que a Finlândia encerre a concessão de asilo requerido em casos de circunstâncias excepcionais. A medida foi aprovada com maioria esmagadora, o que permite uma tramitação mais célere no Parlamento.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.