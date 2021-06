'Filósofo racista', diz La Nación sobre frase de Fernández; Guardian aponta insensibilidade racial

"Mais de uma vez foi dito que 'os argentinos descendemos dos barcos'. Na primeira metade do século 20 recebemos mais de 5 milhões de imigrantes que conviveram com os nossos povos originários. Nossa diversidade é um orgulho." Na sequência, acrescentou que "não quis ofender ninguém" e pediu desculpas "a quem tenha se sentido ofendido ou invisibilizado".

O holandês RTL Nieuws repercutiu a reação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL). Filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o parlamentar respondeu Fernández dizendo que "o barco que está afundando é o da Argentina".

Em manchete no argentino Clarín, são destaques a forte reação brasileira e a indignação no México. Em imagem abaixo da manchete, o Clarín reproduziu a manchete da Folha de S.Paulo para o caso.

"Filósofo racista do século 21", ressaltou o argentino La Nación, em definição feita pelo jornalista Eduardo Feinmann, que chamou as declarações de Fernández de "vergonha nacional".

O inglês The Guardian citou a enorme repercussão negativa no Twitter, com a viralização das críticas ao líder de centro-esquerda e ênfase em sua falta de sensibilidade racial.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No El País, desastrosa foi a definição para a frase "os mexicanos vieram dos indígenas, os brasileiros, da selva, e nós, chegamos em barcos", do presidente argentino, Alberto Fernández.

