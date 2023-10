Filme na Netflix explora como nazismo converteu em monstros homens comuns

Há o caso curioso de um capitão, Wolfgang Hoffmann, que terminou como um militar louvável por não ter cumprido a ordem de execução em massa. Mas seu caso foi de uma outra patologia: ele queria comandar as matanças. No entanto, era acometido por cólicas insuportáveis nas datas agendadas. Não conseguia levantar da cama e confiava a tarefa suja a subordinados.

Entre os oficiais que as enquadravam havia o capitão Julius Wohlaut, que teve o direito de levar sua mulher para a Polônia. Ela presenciou a eficiência do marido que invadiu um gueto, matou mil judeus e enviou 10 mil outros a um campo de extermínio.

Um outro batalhão, com integrantes vindos da cidade de Hamburgo, exterminava suas vítimas dentro de uma floresta. Eram de 1.500 a 1.700 por sessão diária. Numa delas, um guarda disse ter matado o dono do cinema que ele frequentava quando menino e que havia se refugiado em território polonês.

Nada em Ohlendorf o assemelhava a um criminoso de guerra. Pai de cinco filhos, era culto e educado. Os juízes, disse uma advogada, ficaram boquiabertos com uma imagem tão distante da maldade. Ele chefiava, no entanto, 600 assassinos que cumpriram uma espécie de cota -a morte de 90 mil judeus.

Quanto ao próprio extermínio, um historiador diz no filme que, das 6 milhões de vítimas judaicas do Holocausto, metade morreu nas câmaras de gás; cerca de 1 milhão foi vítima de condições carcerárias, como a fome; e os 2 milhões restantes foram assassinados por pelotões de fuzilamento. É nesse ponto que entram os batalhões policiais.

Não existe historicamente um "nazista bom". Ele é sempre imundo do ponto de vista político e moral. Um documentário que acaba de estrear na Netflix -"Homens Comuns: Assassinos do Holocausto"- exemplifica os paradoxos das imagens desses criminosos de guerra. O média-metragem é dirigido por Manfred Oldenburg e Oliver Halmburger.

