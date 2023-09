Filhote de gibão-prateado extremamente raro nasce em parque no Reino Unido

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um filhote de gibão-prateado, espécie de primata extremamente rara, nasceu em um parque na Ilha de Man, no Reino Unido.

As primeiras imagens do filhote foram divulgadas nesta quinta-feira (28) pelo Curraghs Wildlife Park, em sua conta oficial no Facebook.

O pequeno gibão-prateado, ainda sem nome, agora poderá juntar-se aos irmãos, Ffinlo e Aalin, nascidos em 2017 e 2020, respectivamente.

Os pais, Slamet e Nakula, foram levados para o parque na Ilha de Man em 2016, como parte de um programa global de conservação da espécie, promovido pela Eaza (Associação Europeia de Zoológicos e Aquários).

O nascimento é apontado como resultado positivo de um programa promovido pela associação, que visa proteger espécies ameaçadas.

"O filhote tem pouco mais de duas semanas. Slamet está fazendo um ótimo trabalho, como sempre ela é uma excelente mãe", escreveu o parque em um post no Facebook.

Kathleen Graham, gerente geral do Curraghs Wildlife Park, comemorou a chegada do filhote e disse que foi "ótimo" ver a família crescer, segundo o jornal The Telegraph.

"Existem apenas 52 gibões-prateados aos cuidados de nove jardins zoológicos europeus. Por isso o nascimento é muito significativo. Sabemos como os programas da Eaza são vitais para os esforços de conservação e estamos muito orgulhosos de desempenhar a nossa parte", disse Kathleen Graham, gerente geral do parque.

RESTAM POUCOS GIBÕES-PRATEADOS VIVENDO NA NATUREZA

Nativos da ilha indonésia de Java, os gibões-prateados são classificados como espécie em extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza, restando apenas 2.000 adultos vivendo na natureza.

Eles têm pelos cinza-prateados , membros longos e dedos com polegares reduzidos, para ajudá-los a balançar pelas árvores.

Desde 2016, o parque doou mais de R$ 50 mil (8 mil libras) para o Centro de Conservação de Primatas de Javan, que reabilitou gibões de estimação confiscados e libertou-os para uma floresta protegida em Java.