Filhos flagram os pais fazendo sexo e mãe quase tem parada cardíaca

O casal de australianos Jessica e Karl Hood, esperaram os filhos pequenos irem dormir para ter um momento íntimo, mas o que era pra ser uma noite mais "quente", acabou em susto.

Segundo o UOL, Jessica contou em seu Instagram que por volta das 21h30 — quando seus quatro filhos deveriam estar dormindo, foi para o quarto com o marido e momentos depois, o casal foi flagrado pelas crianças fazendo sexo.

Jessica relatou que, com o susto, quase teve uma parada cardíaca. E ela realmente acreditou que estava passando mal. "Eu pensei que meu coração não poderia acelerar durante um momento tão íntimo, mas agora estou à beira de uma parada cardíaca", contou na rede social, ao lembrar do que imaginou no momento.

Jessica afirma que seu instinto de mãe foi acionado e ela se fingiu de morta. Já Karl disse que estava fazendo uma massagem na mamãe. Resta saber se os filhos acreditaram.