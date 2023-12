Filho de Biden acusado de fraude fiscal nega que pai tenha envolvimento

Hunter se tornou um complicador na campanha do pai pela reeleição após ser alvo de uma série de acusações criminais na Califórnia há poucos dias acusado de fraude fiscal. Segundo investigadores, ele deixou de pagar US$ 1,4 milhão (R$ 6,8 milhões) em impostos enquanto mantinha um estilo de vida luxuoso.

"Estou aqui hoje para garantir que as investigações ilegítimas da Câmara sobre minha família não prossigam com base em provas manipuladas e mentiras", seguiu ele. "Estou aqui hoje para reconhecer que cometi erros em minha vida e desperdicei oportunidades."

Em uma entrevista coletiva do lado de fora do Capitólio, sede do legislativo dos Estados Unidos, Hunter, 53, negou que seu pai, Joe Biden, esteja envolvido financeiramente em qualquer um de seus negócios. "Não há provas que sustentem essas alegações."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após dúvidas sobre a possibilidade de seu comparecimento, Hunter Biden, filho do presidente americano, foi à audiência do Congresso, em Washington, para a qual havia sido convocado nesta quarta-feira (13). Mas se recusou a dar declarações a portas fechadas, como determinado por legisladores para o encontro.

