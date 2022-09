Fila para ver corpo da rainha Elizabeth 2ª tem 4 quilômetros; 750 mil pessoas são aguardadas

As centenas de milhares de pessoas aguardadas se alinham ao longo da margem sul do rio Tâmisa, passando por pontos turísticos da capital britânica, como a roda gigante London Eye e o teatro Shakespeare's Globe.

O arcebispo de York, Stephen Cottrell, —segundo na hierarquia da Igreja Anglicana, atrás apenas do agora rei Charles 3º— conversou com algumas pessoas que estavam na fila. "Estamos honrando duas grandes tradições britânicas, amar a rainha e amar uma fila", brincou.

