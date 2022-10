Fila em Milão continua após horário de votação se encerrar

Em Roma, onde estão registrados 12 mil eleitores, do centro-sul do país, não houve registros de grandes filas nem a necessidade de substituição de urnas. Segundo o cônsul-geral Luiz Cesar Gasser, foi um dia tranquilo. "Tudo dentro da paz, sem nenhum episódio de violência", disse à Folha de S.Paulo.

FOLHAPRESS - Após registrar filas de ate 3 horas e meia no início da tarde, o colégio eleitoral de Milão, o maior da Itália, com 20 mil inscritos, fechou os portões as 17h locais. Pouco antes das 18h, ainda havia eleitores votando, no entanto —a demora se deveu ao fato de seis urnas eletrônicas terem sido substituídas pela votação em papel.

