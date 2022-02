Fifa proíbe Rússia de disputar a Copa do Mundo

Além disso, a Uefa anunciou ainda que rompeu com sua patrocinadora Gazprom, gigante estatal russa do ramo energético. O acordo que estava em vigor desde 2012 era em média de 40 milhões de euros por temporada.

O time da Rússia foi suspenso de todas as competições de futebol até segunda ordem. A decisão, que inclui a participação da seleção masculina do país nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, e na Copa do Catar em si, foi anunciada nesta segunda-feira (28), pela Fifa e Uefa.

