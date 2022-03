Fifa muda regra de transferência de jogadores ucranianos

“Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a Fifa tem monitorado de perto a situação para permanecer na melhor posição possível para ajudar os clubes e jogadores ucranianos de qualquer forma, inclusive adotando alterações temporárias em seus regulamentos […]. Os jogadores ucranianos podem ser registrados em outro clube, mesmo que esse período de registro seja encerrado na associação do clube em que pretendem se registrar”, disse a entidade máxima do futebol mundial através de um comunicado.

A Fifa anunciou nesta quarta-feira (16) que mudou o regulamento de transferência internacional de jogadores de nacionalidade ucraniana, permitindo que estes atletas possam acertar com equipes de outros países mesmo que as janelas de contratações estejam fechadas na Europa.

