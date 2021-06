Fernández diz que brasileiros vieram da selva e argentinos chegaram de barco da Europa

O escritor argentino Jorge Luis Borges, por exemplo, dizia que "os argentinos são europeus nascidos no exterior". Agora foi a vez do peronista Fernández, que se apresenta como um nome de centro-esquerda e que tem vínculos com organizações que defendem as minorias e os indígenas.

Figuras públicas e políticas argentinas com frequência cometem o que a imprensa local costuma chamar de "gafe". A frase racista, no entanto, revela um traço cultural profundo que minimiza ou mesmo nega a raiz mestiça da população argentina.

O líder argentino acreditava fazer menção a uma frase incorretamente atribuída ao escritor mexicano Octavio Paz (1914-1998), Nobel de literatura em 1990, no qual ele teria discorrido sobre a raiz asteca dos mexicanos e a origem inca dos peruanos. Porém, confundiu-se, e a frase é, na verdade, parte de uma canção do compositor Litto Nebbia.

