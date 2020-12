Fenômeno raro entre os planetas Júpiter e Saturno deve acontecer neste mês

A aproximação Júpiter e Saturno é um fenômeno raro e poderá ser observado no dia 21 de dezembro, logo após o pôr do Sol. De acordo com a Agência Brasil, o alinhamento entre os planetas parecerão com um planeta duplo e isso não acontece desde a Idade Média.

O astrônomo da Rice University, Patrick Hartigan explicou: “Na noite de maior aproximação, em 21 de dezembro, eles se parecerão com um planeta duplo, separados por apenas um quinto do diâmetro da lua cheia”. Ele também contou que "a dupla planetária aparecerá baixo no céu ocidental por cerca de uma hora após o pôr do sol todas as noites. Para a maioria dos observadores do telescópio, cada planeta e várias de suas maiores luas estarão visíveis no mesmo campo de naquela noite”, acrescentou.

O fenômeno ocorre uma vez a cada 20 anos ou mais e a previsão para um novo evento astronômico é que ocorra somente no dia 15 de março de 2080.