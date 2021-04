FDA permite que vacina seja mantida em temperatura ambiente por 24h, diz Moderna

A Moderna informou que a agência regulatória de medicamentos e alimentos dos EUA, a FDA, autorizou que sua vacina contra a covid-19 seja utilizada até 24 horas após ser retirada do refrigerador e mantida em temperatura ambiente, com base em dados sobre estabilidade. O tempo máximo anterior era de 12 horas.

