FBI vai auxiliar nas investigações do assassinato de Fernando Villavicencio

Os agentes do Federal Bureau of Investigation (FBI) auxiliarão nas investigações acerca da morte do candidato à presidência do Equador, Fernando Villavicencio, que ocorreu nesta quarta-feira (09) após ele sair de um comício em Quito.

A informação sobre o FBI foi divulgada pelo presidente equatoriano, Guilherme Lasso. Ele teria pedido ajuda à agência para elucidar o crime.

Fernando Villavicencio tinha 59 anos e foi assassinado com três tiros na cabeça a 12 dias de concorrer no primeiro turno às eleições presidenciais.